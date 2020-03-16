PAGAMENTO DELLA TARI SCADUTA A FEBBRAIO SLITTA AL 31 MAGGIO: SI PAGA SENZA INTERESSI, ELENCO DELL'ATTIVITÀ CHE RIMARRANNO ATTIVE PRESSO IL COMUNE DI PATERNÒ

A seguito della grave situazione di emergenza scaturita dal contagio da Covid19-Coronavirus, il Comune di Paternò dispone che la rata della Tari (Tassa sui rifiuti) scaduta il 28 febbraio scorso potrà...

Il comune attraverso comunicato stampa, comunica attività che rimarranno attive presso il Comune di Paternò:

Protocollo, esclusivamente per posta certificata. Per casi eccezionali il mercoledì dalle

ore 9.00 alle ore 11.00

• Stato Civile (nascita e morte)

• Carte Identità (solo per espatrio e smarrimento)

• Ufficio Notifiche

• Ecologia

• Ambiente

• Servizi Cimiteriali;

• Protezione Civile

• Attività Produttive;

• Tributi

• Pagamenti

• Riscossioni

• Affissioni;

• Personale:stipendi e pensioni;

• Polizia Municipale;

• Servizi Sociali;

• Manutenzioni

• Impianti;

• Supporto agli Organi Istituzionali;