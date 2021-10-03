PARTE A PATERNÒ IL PROGETTO SOCIALE “LA BANCA DEL TEMPO “ PER RAGAZZI AUTISTICI

Aderisce con entusiasmo il noto l’imprenditore Dr. Giuseppe D’Amanti, sensibile e attento alle problematiche sociali, da sempre attivo per migliorare la sua amata città.Infatti ha inserito nel proprio...

Aderisce con entusiasmo il noto l’imprenditore Dr. Giuseppe D’Amanti, sensibile e attento alle problematiche sociali, da sempre attivo per migliorare la sua amata città.

Infatti ha inserito nel proprio Organico questo bel giovanotto Marco Aurelio Cicerone, ragazzo speciale che desidera una vita come tutti gli altri , infatti all’interno del suo studio sarà considerato una risorsa umana a tutti gli effetti.

Cosa molto importante da notare e che nel suo post Giuseppe D’Amanti dice che lui sta ricevendo del tempo prezioso da parte Di Marco Aurelio e non è lui a donarlo, cosa che mostra l’entusiasmo ti quest’uomo .

Marco Aurelio appare felice e sereno nello svolgere le sue mansioni .

L’invito che il Dr. Giuseppe D’Amanti e che tutti si accodino a lui e che molti altri imprenditori o privati aderiscano al progetto perché tanti altri ragazzi/e speciali hanno bisogno di fare questo tipo di esperienza che sicuramente arricchisce anche a chi dona il suo tempo.

Può bastare anche qualche ora a settimana , dedichiamo un po’ del nostro tempo a chi desidera una vita normale e un amico/a su cui contare .

Cinzia Cusmano , la mamma di Marco Aurelio ci dice :La cosa più preziosa che l'uomo possiede è il suo tempo. Una volta donato nessuno te lo potrà ridare. Donare il proprio tempo è come donare un pezzetto della tua vita. Ci sono ragazzi che vivono in completa solitudine.

Ragazzi speciali che non riescono ad avere un amico. Ragazzi che vorrebbero uscire come i loro coetanei, che piangono tra le braccia delle loro mamme perché si sentono soli. Dal cuore sanguinante di queste mamme e dall'ispirazione di una iniziativa promossa dall'associazione "i figli delle fate", è nata l'idea della "banca del tempo ". Una iniziativa che è partita da un post su Facebook della dottoressa Clelia Daff mamma del meraviglioso Benjamin di 18 anni, di Motta sant'Anastasia, il post ha avuto un ottimo riscontro sul territorio mottese.

Subito dopo Cinzia Cusmano, mamma del talentuoso Marco Aurelio Cicerone, ha fatto partire l'iniziativa anche sul territorio di Paternò. A loro si è aggiunta anche Belpasso con a capo Vera , la mamma dello strabiliante Yuri.

Pensiamo un attimo a quanto tempo sprechiamo sui social o semplicemente col cellulare in mano. Pensiamo a quanto un'ora al mese del tuo tempo potrebbe rendere felice uno di questi ragazzi.

Donare il proprio tempo a chi è solo, può salvargli la vita. Donare è ricevere, una esperienza che una volta fatta, ti cambia per sempre. Cerchiamo cuori che si uniscano al nostro.