Parte il progetto turistico del Comune riservato alle scuole

95047.it Di seguito, il comunicato stampa del Comune:

"Continua l'impegno dell'Amministrazione comunale paternese per valorizzare e far conoscere il patrimonio di bellezze naturali e artistiche della città di Paternò. È partito infatti un progetto rivolto alle scuole, volto ad organizzare delle visite didattiche dedicate agli studenti. Gli alunni delle scuole paternesi, a fronte di un contributo di 4 euro a persona, avranno la possibilità di visitare, con gli accompagnatori della Pro Loco, i luoghi di maggiore interesse della città. Un vero e proprio itinerario turistico pensato proprio per i più giovani, che comprende la collina storica, con il Castello Normanno e il museo multimediale "Terra di Acqua e Fuoco", le Salinelle, di recente proclamate Geosito di importanza mondiale, nonché il vicino Museo della Civiltà Contadina. Il tour si conclude con la visita della Casa Museo del Cantastorie, allestita all'interno del Piccolo Teatro di Paternò. Il progetto, attualmente in fase di promozione presso le scuole della città, partirà da fine febbraio.

Ed insieme alla promozione del turismo scolastico, continua la conferma dell'interesse che i nostri monumenti e le nostre bellezze paesaggistiche suscita fuori Paternò. Infatti ogni domenica di febbraio la Collina e le Salinelle sono state e saranno meta di gruppi di visitatori, una prova che il percorso di valorizzazione turistica della città comincia a dare i suoi frutti. «Paternò è già una meta turistica - sottolinea il sindaco di Paternò, Mauro Mangano - e con il progetto per le scuole vogliamo continuare ad alimentare questo trend positivo. Grazie al lavoro che abbiamo svolto in questi anni, per valorizzare le attrattive della città, promuovendole anche all'esterno, siamo stati più volte contattati da gruppi che desiderano visitare Paternò. Si tratta di un indotto turistico ancora limitato a visite brevi, ma che già contribuisce ad vivacizzare l'economia cittadina».

«Comincia a prendere forma il nostro progetto di promozione della città – afferma l’assessore al Turismo e Pubblica istruzione, Valentina Campisano -. Abbiamo deciso di iniziare dai nostri studenti, proponendo visite guidate nei luoghi di interesse storico, artistico, culturale e naturalistico, per consentire loro di scoprire l'immenso patrimonio di cui Paternò dispone, imparando a conoscerne il valore e a rispettarlo come bene prezioso. Stiamo inoltre lavorando per accogliere a Paternò scolaresche provenienti dall'esterno, che potranno godere anche di alcuni servizi messi a disposizione dalla Pro Loco. È un passo importante verso il riconoscimento del valore della nostra città e il concreto sviluppo delle sue potenzialità turistiche ed attrattive – conclude l’assessore Campisano»".