Paternò, a 8 anni fa pubblicità al panificio del papà: 600 mila visualizzazioni e arrivano i “leoni da tastiera”

Il piccolo protagonista è apparso in un video pubblicato sulla pagina social del panificio “Dal Fornaio Panetteria”, dove racconta e presenta i prodotti preparati dal papà. Un contenuto semplice e genuino, ma capace di catturare subito l’attenzione.

Il risultato? Numeri da record: il video ha superato le 600 mila visualizzazioni, raccogliendo migliaia di like, commenti e condivisioni. Un successo che dimostra come autenticità e simpatia possano fare la differenza sui social.

Nel filmato, Mattia si mostra sicuro, naturale e coinvolgente, trasformando una semplice promozione in un momento divertente per chi guarda. Un piccolo “testimonial” che, senza filtri, riesce a trasmettere passione e tradizione.

Non sono mancati, però, anche alcuni commenti critici. In diversi casi, infatti, le cosiddette “leoni da tastiera” hanno puntato il dito sul fatto che si tratti di un minore o su dettagli del tutto marginali, come l’abbigliamento del bambino.

Osservazioni che contrastano con lo spirito del video, nato semplicemente per raccontare con leggerezza e spontaneità l’attività di famiglia.

Un esempio concreto di come anche una realtà locale possa ottenere grande visibilità puntando su semplicità, autenticità e cuore.

👉 E a giudicare dai numeri, la scelta è stata decisamente vincente.