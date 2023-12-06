PATERNO’ AIUTATEMI A RITROVARE "PICCOLA"
Oggi ci rivolgiamo a voi con un appello urgente per aiutare a ritrovare una dolce gattina di nome "Piccola", dispersa da qualche giorno nella zona di Contrada Patellina, lungo la Strada Vecchia per Ra...
Oggi ci rivolgiamo a voi con un appello urgente per aiutare a ritrovare una dolce gattina di nome "Piccola", dispersa da qualche giorno nella zona di Contrada Patellina, lungo la Strada Vecchia per Ragalna.
La famiglia di Piccola è preoccupata e chiede il vostro aiuto per riportare a casa la loro amata gattina. La perdita di un animale domestico è un momento difficile e stressante, e la speranza di ritrovare Piccola è ora affidata alla solidarietà della comunità.
Descrizione di Piccola:
- Nome: Piccola
- Zona Smarrimento: Contrada Patellina, Strada Vecchia per Ragalna
- Aspetto: Piccola è una gattina di taglia medio-piccola, dal pelo marrone e bianco. Ha occhi verdi intensi ed è solitamente molto curiosa e socievole.
Se l'avete vista o sapete qualcosa, vi preghiamo di contattare immediatamente:
Chi le riconosce può contattare la nostra redazione attraverso il numero whatsapp al 393 950477 oppure via email a [email protected]