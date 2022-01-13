95047

PATERNÒ. AL VIA I LAVORI PER RICONSEGNARE ALLA CITTÀ LA PISTA DI GO-KART RIAMMODERNATA E RIQUALIFICATA.

Secondo ciò su cui si sta lavorando in questo momento, il mini-autodromo che rinascerà in zona Fonte Maimonide vorrà essere una struttura ricettiva che ospiterà dal semplice appassionato di modellismo...

Secondo ciò su cui si sta lavorando in questo momento, il mini-autodromo che rinascerà in zona Fonte Maimonide vorrà essere una struttura ricettiva che ospiterà dal semplice appassionato di modellismo dinamico radiocomandato al professionista di carattere regionale o nazionale che vorrà prendere parte alle manifestazioni o competizioni organizzate periodicamente.

Lo sport praticato solo in modalità elettrica sarà alimentato da energia a batterie, dunque oltre che rispettare le norme di inquinamento acustico e valutare l’impatto ambientale come prima realtà da tutelare si coinvolgono appassionati e sportivi di ogni fascia di età e di ogni ceto sociale.

Il gruppo di lavoro dell’imprenditore paternese Vincenzo Navarria, resterà a disposizione anche su specifiche modalità organizzative sia della collettività sia del Comune e sarà frequentato per la quasi totalità da modellisti già presenti in grande numero sul nostro territorio e per la maggior parte provenienti dalla Provincia di Catania. L’intento dell’Associazione guidata da Navarria quello di rendere nuovamente funzionale l’impianto.

Il sindaco di Paternò Nino Naso e l’assessore allo Sport si dicono: “Soddisfatti di questo nuovo corso. Il rapporto con le Associazioni è un rapporto da privilegiare perché così si privilegia la città e le sue forze migliori, come quelle espresse dalle Associazioni culturali e sportive. Andiamo avanti su questa strada. Nel caso della pista di Go-kart, la gestione è affidata dall’Amministrazione al gruppo di lavoro di Vincenzo Navarria che si sta impegnando per i lavori di riqualificazione e nuovo utilizzo dell’impianto come da convenzione stipulata”.

