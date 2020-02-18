PATERNO' - AMA, IN VISTA DIECI NUOVE ASSUNZIONI

"Abbiamo incontrato i vertici aziendali di AMA con i sindacati perchè la forza lavoro attualmente a disposizione di AMA è ritenuta insufficiente a fronteggiare la mole di impegni dell'Azienda Idrica p...

Per tale motivo ho assunto personalmente l'impegno di riportare in Consiglio Comunale un nuovo contratto di servizio che preveda l'assunzione di circa dieci nuove unità. Una soluzione, quella del passaggio dal Consiglio Comunale, ritenuta di fondamentale importanza, in modo tale da bandire e nel minor tempo possibile i contratti pubblici.

Si parla di dieci nuove unità tra personale amministrativo e tecnici-operai".

E' quanto ha dichiarato il sindaco di Paternò Nino Naso al termine di un incontro di vertice con il presidente dell'Ama dott. Andrea Lo Faro, il vicepresidente Orazio Terranova, l'ing. Francesco Freni, l'arch. Sebastiano Benfatto e la parte sindacale rappresentata da Giuseppe Coco per Femca Cisl, Carmelo Giuffrida per UGL, Alfio Avellino per Uil, Gerry Magno per la Cgil e Franck Corsaro, Salvatore Ciancitto e Salvatore Russo per l'Rsu.

