Paternò, Bilancio Partecipativo: si vota fino al 21 ottobre, l’appello della Misericordia
Nuova votazione dopo l’annullamento della precedente. Tra i progetti, un Doblò attrezzato per il trasporto di persone con disabilità.
PATERNÒ – C’è tempo fino a mercoledì 21 ottobre, alle ore 18:00, per votare i progetti del Bilancio Partecipativo 2026 del Comune di Paternò.
Tra le iniziative figura quella della Confraternita di Misericordia di Paternò, che propone l’acquisto di un Doblò attrezzato con pedana per il trasporto di persone con disabilità o difficoltà motorie.
La Misericordia invita i cittadini a sostenere il progetto “Mobilità per tutti: un Doblò per la nostra comunità”, destinato a facilitare gli spostamenti per visite mediche, terapie e altre necessità.
Attenzione: la precedente votazione è stata annullata per problemi tecnici. Anche chi aveva già votato dovrà esprimere nuovamente la propria preferenza.
Per partecipare basta accedere con SPID o CIE alla piattaforma:
https://eligonext.evoting.it/comunedipaterno
95047.it invita anche i promotori degli altri progetti a inviare le proprie iniziative alla redazione, per dare a tutti la possibilità di presentarle ai cittadini.