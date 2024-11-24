PATERNO'. CAGNOLINO SENZA CODA CERCA AIUTO: AVVISTAMENTI TRA SAN BIAGIO E CORSO SICILIA

Da due giorni un piccolo cane nero con la coda tagliata è stato avvistato in diverse zone della città, destando preoccupazione e solidarietà tra i residenti. L'animale, docile e gentile, sembra smarri...

Da due giorni un piccolo cane nero con la coda tagliata è stato avvistato in diverse zone della città, destando preoccupazione e solidarietà tra i residenti. L'animale, docile e gentile, sembra smarrito o abbandonato, ed è urgente trovare chi possa aiutarlo.

Primi avvistamenti vicino alla chiesa di San Biagio

Il primo avvistamento risale al 23 novembre, quando un cittadino ha segnalato la presenza del cane dietro la chiesa di San Biagio, nel quartiere Villetta. "Salve, chiedo aiuto per un cagnolino che si trova da due giorni dietro la chiesa di San Biagio nel quartiere Villetta. È tutto nero con la coda tagliata. Qualcuno lo ha abbandonato o è scappato. È molto buono, ma non posso prenderlo perché ho già un cane," ha scritto il segnalante sui social.

Nuova segnalazione tra via Nuoro e corso Sicilia

Pochi minuti fa, un’altra segnalazione ha indicato che il cagnolino si trova ora in un'altra area della città. "Questo cagnolino si aggira da mezzogiorno in corso Sicilia. Ha la coda tagliata. Se qualcuno lo sta cercando, si faccia avanti," si legge in un messaggio diffuso tra i cittadini.

Un appello alla comunità

Il cane appare disorientato e bisognoso di aiuto. Potrebbe essersi smarrito o essere stato abbandonato, e si invita chiunque abbia informazioni sul proprietario o voglia offrirgli soccorso a mettersi in contatto con le autorità locali o con le associazioni per la protezione degli animali.

Cosa fare per aiutare:

Segnalare ulteriori avvistamenti ai volontari o ai servizi per il recupero di animali smarriti.

Verificare se il cane possa essere accolto temporaneamente da qualcuno.

Condividere la notizia per raggiungere un numero maggiore di persone.

Ogni gesto, grande o piccolo, può fare la differenza per garantire la sicurezza del cane e, si spera, riunirlo con il suo proprietario.

Grazie alla comunità per il sostegno e la collaborazione.