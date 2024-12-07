PATERNÒ, CANE SOLITARIO SI AGGIRA IN CITTÀ: I CITTADINI SEGNALANO SPOSTAMENTI TRA DIVERSE VIE

Nella mattinata di oggi, sabato 7 dicembre 2024, sono pervenute numerose segnalazioni alla rubrica Sos Animale riguardanti un cane che sembrava essersi smarrito. L'animale, riconoscibile grazie a un c...

Nella mattinata di oggi, sabato 7 dicembre 2024, sono pervenute numerose segnalazioni alla rubrica Sos Animale riguardanti un cane che sembrava essersi smarrito.

L'animale, riconoscibile grazie a un collare, è stato avvistato in diverse zone di Paternò, destando l'attenzione di molti cittadini preoccupati per la sua condizione.

Secondo quanto riferito, il cane è stato notato inizialmente nei pressi di via Fiume, all’altezza del negozio Tutto Casa. Poco più di un’ora dopo, è stato visto aggirarsi nei dintorni di via Vittorio Emanuele e corso Sicilia. Un dettaglio curioso è che il cane, oltre a sembrare disorientato, seguiva alcune persone, probabilmente alla ricerca del suo padrone.

Invitiamo chiunque abbia informazioni utili sull’animale o sul suo proprietario a mettersi in contatto con la nostra rubrica o a rivolgersi alle autorità competenti. È importante che il cane possa essere recuperato e messo in sicurezza al più presto.

Se hai visto il cane o puoi aiutare a rintracciare il suo proprietario, segnalacelo al più presto.