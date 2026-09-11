Paternò, cane trovato in zona via Fallica: si cerca il proprietario

Il cane è docile e si è lasciato avvicinare: chi lo riconosce può contattare i numeri indicati

Un cane maschio di grossa taglia è stato trovato a Paternò, nella zona di via Fallica, mentre si aggirava apparentemente senza il proprio proprietario.

A notarlo è stata una persona di passaggio che, vedendolo solo, ha deciso di fermarsi per capire se avesse bisogno di aiuto. Il cane si è mostrato fin da subito molto docile e tranquillo, lasciandosi avvicinare senza particolari difficoltà.

L’animale si è dimostrato anche molto fiducioso nei confronti delle persone ed è stato momentaneamente messo al sicuro, in attesa di riuscire a rintracciare il proprietario.

Non si conosce al momento da quanto tempo si trovasse in strada né da quale zona possa essersi allontanato. L’obiettivo è quello di far circolare rapidamente la segnalazione e permettere a chi lo sta cercando di riconoscerlo.

Chiunque abbia smarrito un cane con queste caratteristiche, lo riconosca oppure disponga di informazioni utili può contattare il numero 346 692 3100.

È possibile anche scrivere alla redazione di 95047.it tramite WhatsApp al numero 393 950 477.

L’invito è a condividere la segnalazione, soprattutto tra i residenti della zona di via Fallica e delle strade vicine, nella speranza che il cane possa tornare presto dalla propria famiglia.