PATERNO'. CARTA BANCOMAT RITROVATA IN ZONA CENTRO

A cura di Redazione Redazione
29 aprile 2023 13:23
PATERNO'. CARTA BANCOMAT RITROVATA IN ZONA CENTRO -
Oggetti Smarriti
Salve ho ritrovato questa carta bancomat in zona centrale di Paternò

Potete aiutarmi a trovare il propietario.

Messaggio inviato sulla nostra nuova rubrica oggetti smarriti.

Contattare Sig. Cunsolo al 3487027139

