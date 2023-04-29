PATERNO'. CARTA BANCOMAT RITROVATA IN ZONA CENTRO
A cura di Redazione
29 aprile 2023 13:23
Salve ho ritrovato questa carta bancomat in zona centrale di Paternò
Potete aiutarmi a trovare il propietario.
Messaggio inviato sulla nostra nuova rubrica oggetti smarriti.
Contattare Sig. Cunsolo al 3487027139