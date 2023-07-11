PATERNO': CHI HA PERSO QUESTO MAZZO DI CHIAVI?
A cura di Redazione
11 luglio 2023 13:49
PATERNO’. Rubrica oggetti smarriti: riceviamo e pubblichiamo.
È stato ritrovato un mazzo di chiavi a Paternò.
Le chiavi sono stati trovati in via Vittorio Emanuele alta nei pressi dell'agenzia di viaggi Ri.Ma. Viaggi
Chi le riconosce può andare a ritirarle presso l'attività commerciale in Via della Libertà, 3 oppure contattare la nostra redazione attraverso il numero whatsapp al 393 950477 oppure via email a [email protected]
