PATERNO': CHI LI RICONOSCE??
A cura di Redazione
10 maggio 2023 09:04
PATERNO'. Qualcuno li riconosce?
Buongiorno.. Scusami se ti disturbo.. Ti mando delle foto di due cuccioli che si trovano in via Nazario sauro nella rotonda eurospin.
Se mi puoi fare il favore se lo puoi mettere sul profilo 95047. Ti ringrazio in anticipo
Chi le riconosce può contattare la nostra redazione attraverso il numero whatsapp al 393 950477 oppure via email a [email protected]
dav