Paternò, chiusa la rottamazione delle tasse comunali : 2.606 domande e quasi 12 milioni di debiti

Quasi 12 milioni di euro di debiti da regolarizzare. I cittadini ottengono sconti per circa 5 milioni di euro.

Paternò, 14 ottobre 2026 – Si è conclusa il 30 settembre 2026 la prima fase della Definizione Agevolata delle Entrate Comunali, un'iniziativa che ha registrato una significativa partecipazione da parte della cittadinanza, confermando l'interesse verso gli strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione comunale per favorire la regolarizzazione delle posizioni debitorie.

I dati della procedura evidenziano 2.606 domande.

L'importo complessivo oggetto di definizione agevolata è pari a circa 11,95 milioni di euro.

Particolarmente rilevante è anche il beneficio economico riconosciuto ai cittadini aderenti, quantificabile in circa 4,93 milioni di euro, derivante dall'abbattimento delle sanzioni e degli interessi previsto dalla procedura.

Un risultato reso possibile dalla collaborazione tra Comune e partner tecnologico

Il positivo risultato conseguito è stato possibile grazie alla stretta collaborazione tra gli uffici del Comune di Paternò e il partner tecnologico, che hanno operato in maniera coordinata durante l'intero periodo di apertura della procedura.

L'attività congiunta ha consentito di garantire la tempestiva gestione delle richieste, l'assistenza ai contribuenti e la corretta acquisizione delle domande entro le scadenze stabilite, anche nei periodi di maggiore affluenza.

L'utilizzo della piattaforma digitale, affiancato dal costante supporto degli operatori, ha permesso di affrontare efficacemente anche le situazioni più complesse, assicurando continuità operativa fino alla chiusura dei termini.

Il richiamo ai cittadini: fondamentale rispettare gli obblighi assunti

Con la conclusione della fase di adesione, l'Amministrazione comunale richiama l'attenzione dei contribuenti sull'importanza di rispettare puntualmente tutti gli obblighi derivanti dall'adesione alla Definizione Agevolata, con particolare riferimento alle modalità e alle scadenze di pagamento previste.

Come da regolamento, il Comune entro 30 giorni successivi alla presentazione dell’istanza, definita la fase istruttoria, comunica l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l’importo delle singole rate, se preventivamente richiesto, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, ovvero il diniego alla definizione agevolata, totale o parziale.

Si evidenzia che l'adesione alla procedura rappresenta un'opportunità concreta per regolarizzare la propria posizione debitoria, ma comporta altresì l'impegno a osservare le condizioni stabilite dalla disciplina della definizione agevolata.

Il mancato rispetto delle scadenze e degli obblighi previsti può comportare la perdita dei benefici accordati, secondo quanto stabilito dal regolamento applicabile.