PATERNO’: Comunicato del gruppo consigliare “Paternò On”

I consiglieri Roberto Faranda, Rosanna Lauria e Antonino Cunsolo, facente parte del gruppo consigliare “Paterno’ On”, con la presente nota, intendono ringraziare il Sindaco e l'Amministrazione tutta per aver accolto ed avviato su nostro sollecito, le procedure per la stesura del bando e la selezione dei soggetti da utilizzare nei cantieri di servizi ai sensi dell' art. 15 comma 1 della legge regionale 17/03/2016 n. 3, dove il nostro comune risulta inserito nell'elenco dei comuni che hanno manifestato interesse e quindi ha diritto all'istituzione dei cantieri di servizi.

Tali cantieri, oltre ad avere lo scopo di mitigare le condizioni di povertà' ed emarginazione sociale scaturenti dalla carenza di opportunità' occupazionale, sono finalizzati ad integrare o ampliare i servizi comunali.

Inoltre, abbiamo sollecitato l'amministrazione all'attivazione di tirocini formativi a favore di cittadini beneficiari di carta s.i.a. (sostegno per l’inclusione attiva di soggetti svantaggiati), visto che i comuni di Paterno’, Belpasso e Ragalna, che fanno parte del distretto sociosanitario d 18, hanno ottenuto il finanziamento promosso dal ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un progetto per la misura s.i.a. finalizzato al contrasto della povertà’ e della esclusione sociale mediante la promozione di interventi mirati all'inserimento socio lavorativo di cittadini in condizioni di povertà’ attraverso l’attuazione di tirocini formativi.

anche su questo abbiamo avuto da parte di questa amministrazione tempestiva risposta, di fatto il sindaco ha immediatamente attivato gli uffici ad indire un avviso pubblico rivolto alle aziende per l’attivazione dei tirocini formativi a favore di cittadini beneficiari. purtroppo nessun azienda fino alla data di scadenza del 09/05/2018 ha presentato richiesta.

Nonostante cio’, il Sindaco, ha già’ provveduto ad incaricare gli uffici a predisporre tutte le iniziative per promuovere ogni azione utile compatibile con le finalità’ del bando.

I consiglieri Faranda,Lauria e Cunsolo hanno voluto rivolgere questi ringraziamenti pubblici al nostro primo cittadino, in quanto, anche se per qualcuno tutto ciò’ potrà’ sembrare una goccia nell'oceano, e’ indiscutibile il lavoro che questa amministrazione con in testa il sindaco sta adottando per fronteggiare uno dei piu’ gravi problemi che oggi affligge non solo il nostro paese ma l’italia intera: “il lavoro”.