PATERNO': Convocazione straordinaria del Consiglio Comunale sull'emergenza sicurezza

PATERNO': Convocazione straordinaria del Consiglio

A seguito dei recenti episodi di furti ad esercizi commerciali e di incendi alle auto, (sono già 12 le auto date alle fiamme nelle notti in meno di una settimana), mentre le forze dell’ordine stanno eseguendo le opportune indagini, stamattina il sindaco Naso ha incontrato, a palazzo Alessi, i capigruppo consiliari per affrontare l’emergenza sicurezza in città.

“Stiamo facendo grandi sforzi –ha affermato il sindaco- per dare un’immagine alla città e questi fatti, che creano paura e preoccupazione ai cittadini, non si possono né tollerare né digerire. Daremo un segnale forte di compattezza contro questi fenomeni ”

Si è decisa allora la fissazione, per il giorno 7 marzo, di una seduta straordinaria del Consiglio comunale avente per oggetto la sicurezza e l’ordine pubblico nel territorio e al quale saranno chiamate a partecipare, oltre alle cariche istituzionali, tutte le parti sociali del territorio: rappresentanti di associazioni, comitati cittadini e parrocchie.