PATERNO'. COVID 19, LA MINORANZA CONSILIARE CHIEDE MAGGIORI CONTROLLI IN CITTÀ’: NON C’E’ PIU’ TEMPO DA PERDERE

Siamo profondamente preoccupati per i dati che riguardano la città di Paternò sul fronte dell’emergenza sanitaria. Una preoccupazione alimentata dal rischio concreto di subire una cosiddetta “terza ondata” che occorre scongiurare in ogni modo possibile.

Serve insistere, incessantemente, sul mantenere in città comportamenti responsabili. Non è più tollerabile assistere ad atteggiamenti incoscienti che mettono a repentaglio la vita di tutti.

Chiediamo un’inversione di rotta! Controlli e pugno duro nei confronti di chi mette a repentaglio la salute dei nostri concittadini: all'amministrazione chiediamo l’avvio di una campagna di intervento e di sensibilizzazione forte e decisa.

Le ultime disposizioni regionali danno ai sindaci il potere d’intervento nei Comuni. Per questo chiediamo, con forza, di predisporre tutte le azioni possibili, che possano evitare assembramenti nelle piazze principali della città, sanzionando immediatamente chi non rispetta le regole.

Chiediamo inoltre la possibilità di valutare ulteriori misure restrittive. La città sta piangendo troppe vittime, e finora le misure adottate non hanno invertito la curva dei contagi.

Non servono più mezze misure o frasi di circostanza.

Non c’è più tempo da perdere.

Alleanza per Paternò

M5S

Forza Italia

Agire

Muoviti Paternò