PATERNO': DELIZIOSI CANI , TROVATI IN ZONA PALAZZOLO

Un appello urgente si rivolge a voi per aiutare due adorabili cagnolini che sono stati trovati in stato di smarrimento nella Contrada Palazzolo, nelle vicinanze della zona Amico Fritz. Sembra che sian...

Un appello urgente si rivolge a voi per aiutare due adorabili cagnolini che sono stati trovati in stato di smarrimento nella Contrada Palazzolo, nelle vicinanze della zona Amico Fritz.

Sembra che siano due cani da caccia, entrambi indossano un collarino che potrebbe contenere informazioni utili per rintracciare i loro proprietari amorevoli.

Il ritrovamento di questi dolci compagni a quattro zampe è stato possibile grazie alla premura di coloro che hanno notato la loro presenza nella zona. Ora, è fondamentale unire gli sforzi della comunità per riunire questi cani con le loro famiglie o trovare loro un rifugio sicuro

Luogo del Ritrovamento: Contrada Palazzolo, Zona Amico Fritz

L'appello è ora rivolto alla comunità locale per aiutare a rintracciare i legittimi proprietari di questo simpatico gattino. Chi le riconosce può contattare la nostra redazione attraverso il numero whatsapp al 393 950477 oppure via email a [email protected]

Vi preghiamo di condividere questo appello nella vostra rete sociale e con la comunità locale. La solidarietà e la collaborazione sono fondamentali per garantire il benessere di questi cagnolini smarriti.

Grazie di cuore per il vostro supporto e dedizione al benessere degli animali.