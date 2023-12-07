PATERNO': DELIZIOSO GATTINO, TROVATO IN ZONA VIA POGGIO
Nella rubrica SOS Animali, giunge un appello che cattura il cuore e l'anima.
La gattina è stata salvata da un incontro fatale con una vettura in via Poggio, un piccolo gatto.
Presumibilmente della zona, il felino sembra essere fuggito da qualche abitazione nelle vicinanze. Il suo destino è stato scongiurato grazie all'intervento tempestivo di alcuni cittadini premurosi.
Descritto come molto piccolo, il gatto indossa un collarino azzurro con la scritta insolita "oh my cat" .
Questa caratteristica distintiva potrebbe aiutare a identificare i suoi proprietari o qualcuno che ne abbia notizie.
L'appello è ora rivolto alla comunità locale per aiutare a rintracciare i legittimi proprietari di questo simpatico gattino. Chi le riconosce può contattare la nostra redazione attraverso il numero whatsapp al 393 950477 oppure via email a [email protected]