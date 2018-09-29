PATERNÒ: "DIAMOCI UNA SCOSSA", DOMANI IN PIAZZA UMBERTO

Non più emergenza ma prevenzione, non più crolli infrastrutturali ma sicurezza edilizia, non più drammatici titoli da prima pagina ma un percorso di conoscenza dell’intera cittadinanza italiana. Quest...

Non più emergenza ma prevenzione, non più crolli infrastrutturali ma sicurezza edilizia, non più drammatici titoli da prima pagina ma un percorso di conoscenza dell’intera cittadinanza italiana. Questi gli obiettivi della Prima Giornata Nazionale per la Prevenzione sismica, che si svolgerà a Catania e in numerosi Comuni del suo territorio il prossimo 30 settembre, in contemporanea con altre 300 città italiane.

L’iniziativa è promossa da Fondazione Inarcassa, Consiglio nazionale degli Ingegneri e Consiglio nazionale degli Architetti con il supporto scientifico del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici, Dipartimento della Protezione Civile, Conferenza dei Rettori Università Italiane e della Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica, per favorire una cultura della prevenzione sismica e un concreto miglioramento delle condizioni di sicurezza del patrimonio immobiliare del nostro Paese.

Anche Paternò sarà coinvolta con un banchetto informativo domenica 30 settembre presso piazza Umberto I, animato da ingegneri ed architetti con il supporto dell’associazione locale “Ingegneri Valle del Simeto”, dalle ore 09.00 alle ore 18.00.

La sicurezza inizia dalla conoscenza, la tua!

#diamociunascossa