PATERNO': DOMANI 24 OTTOBRE "NOI PICCOLI ARCHEOLOGI" PRESSO LA VILLA MONCADA

Domani martedì 24 ottobre 2017, a Paternò, presso il parco comunale Villa Moncada, si terrà una manifestazione organizzata dall’Associazione SiciliAntica sede di Paternò in collaborazione col il 2° Circolo Didattico “Giovanni XIII” e l’Istituto Tecnico Economico “G. Russo”.

Centoventi alunni delle terze classi del 2° Circolo Didattico con il loro Dirigente Scolastico Prof. Roberto Maniscalco e gli insegnanti, coordinatrice del progetto l’Ins. Milena Cortese, si cimenteranno in un vero e proprio stage di archeologia sperimentale dove per un giorno diventeranno veri “Piccoli Archeologi”.

Troveranno, nei pressi della grande vasca centrale della villa comunale, le postazioni che i soci specializzati di SiciliAntica, coordinati da Giuseppe Barbagiovanni responsabile Regionale Giovani e Mimmo Chisari Presidente della sede locale, appronteranno sapientemente senza tralasciare alcun particolare, tutto l’occorrente per mettere i giovani “Indiana Jones” nelle migliori condizioni di poter lavorare.

Si misureranno in uno scavo archeologico simulato in cui scopriranno riproduzioni di vasi in argilla e scheletri in plastica riproducenti il corpo umano; realizzeranno attraverso la tecnica della “colombina” vasi in argilla che successivamente decoreranno mediante incisioni con punteruoli d’osso e conchiglie; apprenderanno come l’uomo primitivo si procurava il cibo mediante la ricostruzione di strumenti per la caccia come l’arco, la lancia, l’ascia ed i coltelli litici; proveranno a scoccare le frecce, le lance e le “bollas”(palle di pietra) ovviamente in completa sicurezza; osserveranno la scheggiatura dei nuclei di ossidiana, quarzite e selce e l’immanicatura dei prodotti da essi ricavati; utilizzeranno gli strumenti litici per raschiare le pelli degli animali e ripuliranno le ossa per utilizzarle come utensili; moliranno grani antichi come la timilia per ricavarne farina attraverso l’utilizzo di macine a pestello e completeranno le attività con l’accensione del fuoco attraverso l’utilizzo di un archetto in legno.

A fare da tutor agli studenti più piccoli, oltre ai soci di SiciliAntica, saranno cinquanta giovani delle classi quinte dell’I.T.E. “G. Russo”, rispettivamente la V AT e la V BT, dell’indirizzo Turismo, che in questi ultimi anni hanno condotto un vero scavo archeologico sotto la supervisione della Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania diretti dalle Dott.sse Laura Maniscalco, Michela Ursino e Daniela Midolo, coadiuvati dagli archeologi di SiciliAntica.

Gli stessi sono reduci da un convegno organizzato lo scorso settembre presso l’aula magna dell’Istituto dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Concetta Centamore , dove erano stati presentati i lavori che gli allievi avevano svolto durante le fasi di scavo, pulitura e successiva catalogazione dei reperti archeologici, sulla collina di San Marco a Paternò, nonché i risultati delle attività svolte ai fini della creazione di due aziende: un “archeodromo” attraverso la business idea e lo studio di fattibilità, ed una “cooperativa turistica” per promuovere pacchetti turistici nel nostro territorio, (Percorsi di turismo sostenibile) relativamente al progetto di Alternanza Scuola Lavoro realizzato durante gli anni scolastici - 2015/2016 - 2016/2017 ed ancora in corso di completamento nell’anno scolastico in corso, tutor le Prof.sse Pia Scuderi, Provvidenza Spoto e Barbara Balsamo.