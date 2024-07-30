PATERNO'. DUE CUCCIOLE ABBANDONATE : AIUTIAMOLI A TROVARE UNA CASA

Ho trovato un cartone abbandonato contenente due piccole cucciole di circa 50 giorni, entrambe di sesso femminile. Preoccupato per la loro salute e benessere, le ho portate subito dal veterinario. Qui...

Ho trovato un cartone abbandonato contenente due piccole cucciole di circa 50 giorni, entrambe di sesso femminile. Preoccupato per la loro salute e benessere, le ho portate subito dal veterinario. Qui, le cucciole sono state svermate e spulciate, e il veterinario ha confermato che sono in buona salute. La loro futura taglia sarà medio grande.

Hanno bisogno di affetto, cure e di una famiglia che possa prendersi cura di loro per sempre. Se qualcuno è interessato/a ad adottarle, vi prego di contattarmi in qualsiasi momento. Se non riuscirò a trovare loro una sistemazione a breve, sarò costretto a portarle al canile, cosa che vorrei assolutamente evitare.

Per favore, aiutatemi a trovare una casa per queste dolci cucciole! Ogni piccolo gesto può fare una grande differenza nelle loro vite. Vi ringrazio anticipatamente per il vostro supporto e aiuto.

Per informazioni e adozioni, contattatemi al 340 699 8337.