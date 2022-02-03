PATERNÒ: FINANZIAMENTO DI 140MILA EURO PER IL COMPLESSO DELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO ALLA COLLINA

Buone notizie per il Comune di Paternò. Sottoscritto l'atto di concessione del finanziamento di 140mila euro ottenuto tramite il GAL Etna, nell’Ambito PSR Sicilia 2014/2020, sottomisura 7.5. Si tratta...

Buone notizie per il Comune di Paternò. Sottoscritto l'atto di concessione del finanziamento di 140mila euro ottenuto tramite il GAL Etna, nell’Ambito PSR Sicilia 2014/2020, sottomisura 7.5. Si tratta di lavori di ottimizzazione del blocco edilizio del complesso della chiesa di San Francesco alla Collina sito sulla Collina Storica a Paternò, allo stato attuale anche privo di impianto di climatizzazione e sanitario. L’ottimizzazione permetterà di adibire l’ex convento in sala convegni, con una serie di interventi necessari a migliorarne l’utilizzo e la fruibilità.

Sarà necessario utilizzare un vano, e precisamente il vano adiacente al vestibolo - attualmente incompleto - per la realizzazione dei servizi sanitari per donne, uomini e disabili ed un locale ristoro funzionante occasionalmente in concomitanza con manifestazioni che saranno allestite all’interno del manufatto, raggiungibili anche da un percorso esterno posto sul lato Sud e precisamente all’interno del chiostro.

Gli interventi possono essere sinteticamente così elencati:

Intervento di climatizzazione caldo-freddo della sala attraverso l’installazione di n. 10 unità interne canalizzate a pavimento e n. 1 installazione unità esterna con sistema VRF inverter;

Ripresa degli intonaci del vano principale e nel vestibolo;

Sistemazione dei gradini interni posti in adiacenza al presbiterio;

Completamento dei vani attigui alla sala conferenze per attività di degustazione, servizi di ristoro, realizzazione di servizi igienici con la messa in opera di pavimentazione, intonaci, rivestimenti, fornitura e posa di sanitari e rubinetteria, impianti elettrici e opere di finitura in genere.

Dichiarano il sindaco Nino Naso e l’assessore ai Lavori Pubblici: “Obiettivo principale è quello di recuperare il patrimonio storico-edilizio esistente utilizzandolo e ottimizzandolo alle nuove esigenze e mitigando il più possibile gli interventi da realizzare, dando all’utente un elemento intrinseco di storia tramandato nei secoli affinché possa ancora rivivere come significativo aspetto culturale”.