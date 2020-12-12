PATERNO': “FIORI E LUCI DI NATALE 2020”, LA PROPOSTA DI FLAMMIA E SAPIENZA

In occasione di queste festività, con una lettera inviata al Sindaco, la consigliera del Movimento 5 Stelle, Claudia Flammia, e il cittadino paternese, Giuseppe Sapienza, hanno invitato l'Amministrazi...

In occasione di queste festività, con una lettera inviata al Sindaco, la consigliera del Movimento 5 Stelle, Claudia Flammia, e il cittadino paternese, Giuseppe Sapienza, hanno invitato l'Amministrazione Comunale a valutare la possibilità di coinvolgere la cittadinanza anche mediante dei giochi a premi, abbellendo la città, nei balconi e vetrine delle vie principali e dei quartieri, e premiando i vincitori con buoni spendibili presso le attività locali. <<Stiamo sfidando un nemico invisibile e ciascuno di noi, nel proprio piccolo, tenta di convivere con questa pandemia e nel frattempo provare ad elaborare proposte finalizzate a sostenere l’economia locale e incoraggiare la gente a superare momenti di ansia e paura – affermano Flammia e Sapienza - Questo Natale sarà diverso dal solito ma dobbiamo sostenerci a vicenda anche con simpatiche iniziative mirate a coinvolgere la cittadinanza e lavorare in sinergia con le istituzioni. Per questo motivo, prendendo esempio da tanti altri comuni, e mettendoci anche a disposizione, abbiamo invitando il Sindaco e la Giunta a muoversi in tal senso.>> Nelle scorse settimane la consigliera pentastellata, relativamente al supporto emotivo e psicologico, ha proposto l'istituzione di uno sportello telefonico di assistenza gratuita. << Per noi queste proposte non sono slogan e semplici hashtag social– conclude Claudia Flammia – ma tante volte si sottovaluta che, oltre i problemi economici, per i quali ad esempio abbiamo supportato la campagna “io compro a Paternò”, questo virus sta causando apprensioni in ambito relazionale e incertezza del domani legata alla paura del contagio. Quindi auspichiamo che realmente ci sia una volontà da parte di chi governa questa città di non sottostimare tale supporto attuando tutti i vari processi legati sia al contenimento del virus sia all'impatto sociale.>>