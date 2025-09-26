PATERNÒ, GRAVE INCIDENTE MEZZO SI RIBALTA, FERITO CONDUCENTE

PATERNÒ – Momenti di paura nella notte lungo la Strada Provinciale 137, in contrada Gianferrante, dove si è verificato un grave incidente stradale.Secondo le prime ricostruzioni, un autocarro munito d...

PATERNÒ – Momenti di paura nella notte lungo la Strada Provinciale 137, in contrada Gianferrante, dove si è verificato un grave incidente stradale.

Secondo le prime ricostruzioni, un autocarro munito di cestello, appartenente a un’azienda che si occupa di servizi di energia elettrica, per cause ancora in corso di accertamento ha perso il controllo e si è ribaltato su un fianco, finendo di traverso e occupando interamente la carreggiata.

Non risulterebbero coinvolti altri mezzi.

Il conducente è rimasto ferito e, dopo le prime cure prestate sul posto, è stato trasportato d’urgenza in ospedale da un’ambulanza del 118. Al momento non si conoscono le sue condizioni.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Paternò, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e alle operazioni di rimozione del mezzo.

Il tratto di strada interessato è stato temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi e liberare la carreggiata. Al momento in cui scriviamo la SP 137 risulta ancora interdetta al traffico.

Seguiranno aggiornamenti.