"Paternò aggrega un passato eccezionale alla modernità"

Conferita ieri la cittadinanza onoraria allo storico Salvo Di Matteo

95047.it. La proposta avanzata dal Lions Club di Paternò, dal suo presidente Giuseppe Oliveri e dal direttivo, è stata accolta con favore dall'amministrazione e dal consiglio comunale. Ed il collega Alfio Cartalemi ne aveva già parlato con perizia di particolari già qualche giorno addietro: ALLO SCRITTORE SALVO DI MATTEO LA CITTADINANZA ONORARIA DI PATERNÒ. Ieri pomeriggio, la cerimonia ufficiale con, subito dopo, una conferenza-dibattito. Prima, invece, il saluto con l'amico di sempre: Nino Lombardo, deputato nazionale dell'allora Dc.