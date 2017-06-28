PATERNO' I 5 STELLE CHIEDONO UN ALTRO ASSESSORE DONNA

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMOCon la presente il Movimento 5 Stelle di Paternò interviene sulla composizione della nuova Giunta Comunale, Determina del Sindaco n.11 del 26/06/2017. Infatti in tale documento...

Con la presente il Movimento 5 Stelle di Paternò interviene sulla composizione della nuova Giunta Comunale, Determina del Sindaco n.11 del 26/06/2017. Infatti in tale documento si può notare come la nomina degli assessori sia stata fatta senza rispettare la legge sulla parità di genere, precisamente «Nelle giunte e nei Comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti», recita, «nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40%».

"In sede di Consiglio Comunale – affermano i portavoce M5S – daremo la nostra valutazione in merito alla questione chiedendo lumi al Sindaco Naso. Il rispetto della presenza, nel nostro caso, del genere femminile nella Giunta è un principio garantito dalla Costituzione e può essere derogato solo per garantire la continuità dello svolgimento delle funzioni politiche, quando l'impossibilità di assicurare la presenza dei due generi sia adeguatamente provata tramite un'accurata e approfondita istruttoria e una valida motivazione come ribadito dalla V Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza 406/2016. Qualora non verrà fornita un'adeguata motivazione – concludono i pentastellati – esterneremo le nostre perplessità agli uffici preposti della Regione Siciliana.”

