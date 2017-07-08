PATERNO' IL COMUNE ATTIVO CONTRO IL RANDAGISMO

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMOSi mantiene alta l’attenzione dell’Amministrazione Naso sul fronte del randagismo, specie dopo l’episodio della scorsa notte durante la quale si è registrato l’ennesimo episodi...

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Si mantiene alta l’attenzione dell’Amministrazione Naso sul fronte del randagismo, specie dopo l’episodio della scorsa notte durante la quale si è registrato l’ennesimo episodio di noncuranza da parte di due concittadini che, a bordo di uno scooter, lanciato a fortissima velocità su via Ametista, hanno violentemente centrato un cane che è balzato in aria per un lungo tratto, il cane è molto probabilmente morto sul colpo.

Subito dopo l’impatto, la telefonata di una donna ha avvertito i vigili urbani dell’accaduto: erano le ore 1.30.

A quell’ora il servizio è interrotto e si è potuto intervenire alle prime ore del mattino quando l’animale è stato chiuso in un sacco dagli operatori della Dusty e trasportato presso l’isola ecologica. Le immagini dell’accaduto, impresse nella memoria di una telecamera di sorveglianza nei pressi del luogo dell’incidente, testimoniano l’accaduto, la donna della telefonata, invitata a presentarsi per una dichiarazione formale, non si è più fatta viva ma la vicenda ha destato grande attenzione su FB.

L’accaduto è stato commentato dal primo cittadino con rammarico per la circostanza che diversi incidenti a danno degli amici a quattro zampe avvengono proprio nelle ore notturne, potrebbe non trattarsi di una semplice casualità. Si cercherà di provvedere per coprire il buco delle ore notturne.

Intanto l’ispettore Rapisarda della Polizia Municipale ha precisato che questo è solo uno dei tantissimi incidenti a danno dei cani che avvengono in città e che, malgrado non suscitino grande risonanza sui social, sono stati oggetto dell’attenzione e dell’azione del Corpo di vigilanza.