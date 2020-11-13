PATERNÒ / IL SINDACO NOMINA NUOVO MEMBRO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE ED UN NUOVO ESPERTO

La piccola "cerimonia" di insediamento si è tenuta nel pomeriggio di ieri 11 novembre al quinto piano del Palazzo di Città presso l'ufficio del sindaco di Paternò Nino Naso. Il primo cittadino ha firm...

La piccola "cerimonia" di insediamento si è tenuta nel pomeriggio di ieri 11 novembre al quinto piano del Palazzo di Città presso l'ufficio del sindaco di Paternò Nino Naso. Il primo cittadino ha firmato due importanti nomine: la prima - che va a completare il Nucleo di Valutazione dell'Ente composto da tre membri - controfirmata dall'avv. Miriam Messina che prende il posto dell'avv. Lella Leanza proprio al Nucleo di Valutazione. La seconda nomina, firmata dal sindaco e controfirmata dal dott. Giuseppe D'Amanti, amplia la squadra di collaboratori del capo dell'Amministrazione Comunale. Per D'Amanti l'incarico a titolo gratuito è quello di Esperto del sindaco in Strategie produttive di Beni e Servizi.

LE PAROLE DEL DOTT. GIUSEPPE D'AMANTI - "Per prima cosa è doveroso ringraziare il sindaco Naso per avermi dato fiducia e per avermi scelto come professionista al servizio della città - dichiara D'Amanti - Io ho intrapreso un percorso politico perché volevo spendermi e dare il mio modesto contributo. Attraverso questa opportunità offertami dal primo cittadino metterò in campo tutte le mie energie per raggiungere degli obiettivi che fin dai prossimi giorni metterò in cantiere. Conto sulla collaborazione di alcuni amici con i quali condivido idee e ideologie. Un grazie a tutti quelli che mi hanno accolto, a cominciare dal Portavoce politico-istituzionale del sindaco e del Comune di Paternò, il mio amico fraterno e grande professionista Andrea Di Bella, gli assessori Francesca Chirieleison e Luigi Gulisano, il Segretario Generale del Comune di Paternò dott. Giuseppe Bartorilla, il dott. Nunzio Uccellatore dello staff del sindaco, il vicesindaco Ignazio Mannino. Infine ma non per ordine di importanza - conclude D'Amanti - i componenti del Nucleo di Valutazione dell'Ente la dott.ssa Francesca Signorello ed il presidente dott. Gaetano Abate. A proposito, porgo le più sentite congratulazioni anche al nuovo membro del predetto Nucleo, l'avv. Miriam Messina, una grande professionista cui mi legano tantissimi anni di collaborazione professionale ed amicizia. Presto ci saranno aggiornamenti per le materie che mi competono", conclude D'Amanti.

LE PAROLE DELL'AVVOCATO MIRIAM MESSINA - "Innanzitutto ringrazio il sindaco Nino Naso per la fiducia accordatami. Spero di essere all'altezza del ruolo che mi è stato affidato, che sicuramente svolgerò con impegno ed entusiasmo - dichiara l'avv. Messina - Per me è motivo di grande orgoglio e soddisfazione essere da oggi parte attiva dell'Ente Comunale. Mi spesi personalmente in campagna elettorale nel 2017 a sostegno di questa Amministrazione, in cui ho sempre creduto con coerenza e fermezza. Rivolgo infine i miei più sinceri auguri di buon lavoro al mio amico Giuseppe D'Amanti , fonte inesauribile di energia e di idee, che certamente verranno messe al servizio della collettività paternese. Nonostante il difficile momento che stiamo attraversando, tutti dobbiamo cercare di trovare la forza per guardare con fiducia al futuro".