Paternò, incontro tra “L’Aria Nuova” e Commissione Straordinaria: “Servono più sicurezza e interventi in città”

L’Associazione L'Aria nuova, da sempre impegnata nell’ascolto e nel confronto con la cittadinanza, ha incontrato la Commissione Straordinaria del Comune di Paternò per portare all’attenzione delle istituzioni le istanze, le preoccupazioni e le proposte raccolte nel corso del costante dialogo con i cittadini. Nel confronto sono stati affrontati diversi temi di grande rilevanza per la città.

SICUREZZA URBANA

Rispetto a quest'argomento l’associazione ha ricordato la raccolta di circa 600 firme per l’istituzione di un Osservatorio permanente sulla sicurezza, uno strumento che permetta la partecipazione attiva di cittadini, associazioni, forze dell’ordine e istituzioni nell’analisi e nella segnalazione delle criticità del territorio. In tal senso è stato chiarito che, grazie alle modifiche al regolamento comunale ormai prossime all’approvazione, sarà più semplice presentare iniziative e proposte sostenute dalla cittadinanza e dalle associazioni. L’associazione ha inoltre proposto di rafforzare i sistemi di videosorveglianza, in particolare nel centro storico e nei parchi cittadini allo scopo di contribuire a migliorare la sicurezza e la vivibilità degli spazi pubblici.

SICUREZZA STRADALE

Abbiamo evidenziato la necessità di alcuni interventi per rifacimento del manto stradale, la messa in sicurezza di alcuni attraversamenti pedonali e il potenziamento dell’illuminazione pubblica, con particolare riferimento ad alcune arterie cittadine come quella di via Scala vecchia, viale Kennedy e soprattutto del Corso Italia, dove si sono verificati gravi incidenti, anche mortali.

In questo ambito ci è stato rappresentato che sono già in fase di progettazione diversi interventi finalizzati a migliorare la sicurezza stradale e progetti più ampi di riqualificazione della viabilità.

DEGRADO DEL CENTRO STORICO

Un fenomeno che sta causando gravi conseguenze sul tessuto urbano della città, incidendo negativamente sul valore degli immobili e sulla qualità della vita nelle aree interessate.

A subirne gli effetti sono anche le poche attività commerciali rimaste, che devono confrontarsi ogni giorno con un contesto sempre più difficile e con una progressiva perdita di vitalità a causa dello spopolamento sempre piu dilagante.

AUMENTO BOLLETTE - ACQUA

In città esiste una forte preoccupazione per i possibili aumenti delle bollette legati al nuovo sistema di gestione sovracomunale.

Su questo punto abbiamo registrato con favore la posizione espressa dai commissari, che hanno manifestato una visione critica rispetto agli aumenti prospettati e l’intenzione di portare la questione sui tavoli istituzionali competenti per tutelare i cittadini paternesi.

Un elemento significativo emerso dal confronto riguarda la disponibilità di risorse economiche per diversi interventi già programmati.

Troppe volte si è diffusa la convinzione che a Paternò non ci fossero fondi per realizzare progetti e miglioramenti; dall’incontro è invece emerso che le risorse esistono e che l’obiettivo è utilizzarle nel modo più efficace per la comunità.

Sappiamo che in questo momento può esserci tra i cittadini la percezione che la situazione della città non stia migliorando o che questa fase possa apparire persino più difficile rispetto al periodo precedente al commissariamento.

È una sensazione comprensibile, perché molti interventi richiedono tempi tecnici prima di diventare visibili. Tuttavia dal confronto è emerso chiaramente che siamo in una fase di transizione, nella quale sono state avviate progettazioni e procedure che, nel breve periodo, permetteranno di vedere i primi risultati concreti del lavoro svolto durante il commissariamento.

L’Associazione L’Aria Nuova continuerà a promuovere una cittadinanza attiva e partecipata, contribuendo al risveglio di quelle coscienze civiche, per troppo tempo rimaste inascoltate dalla politica.

È il momento di prenderci cura della cosa pubblica, riscoprendo il senso di identità e di appartenenza alla nostra comunità.