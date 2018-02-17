PATERNO': INIZIATO IL 13°CORSO ALLA MISERICORDIA

E' iniziato presso la sede della Confraternita Misericordia di Paternò, il 13° corso formativo di Primo Soccorso.

La Misericordia è una delle Associazioni di volontariato cattolica più antiche, fondata a Firenze nel 1244 da San Pietro Martire, e nata a Paternò nel 1992.

Circa una trentita di corsisti che stanno partecipando al corso, della durata di 60 ore, divise tra parte teoria e pratica.

Ad accogliere i corsisti il Governatore della locale Misericordia Torcisi Giuseppe, il Vice Governatore Maugeri Maria e una rappresentanza dei volontari che dedicano il loro tempo al servizio della cittadinanza.

I docenti del corso sono Medici ed Istruttori che, a titolo gratuito, collaborano con la locale Misericordia.

A fine corso, gli aspiranti soci della Misericordia dovranno sostenere un esame scritto e un esame teorico-pratico, per poi iniziare il tirocinio e diventare volontario effettivo della Misericordia.