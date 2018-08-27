PATERNO': "INVASIONE DI TOPI E BLATTE, L'ULTIMO CASO IN VIA TICINO" - NOTA DEL CONSIGLIERE DISTEFANO

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO :NOTA DEL CONSIGLIERE DISTEFANO“Quotidianamente e ininterrottamente ormai, e da quasi tutti i quartieri, mi giungono segnalazioni a proposito di una situazione igienico-sanita...

“Quotidianamente e ininterrottamente ormai, e da quasi tutti i quartieri, mi giungono segnalazioni a proposito di una situazione igienico-sanitaria preoccupante per le vie della città: dal centro storico alle periferie. Topi e blatte escono dai tombini, invadono le strade ed entrano nelle case, confermando una condizione di emergenza alla quale occorre far fronte una volta per tutte. Si tratta di una vera e propria invasione.

L’amministrazione ci dica cosa intende fare.

Serve una disinfestazione, una derattizzazione ed una deblattizzazione seria.

L’ultimo caso, lo si registra nella zona delle Salinelle dove da due tombini in via Ticino escono, anche qui, topi e blatte: la foto in allegato è solo una testimonianza di ciò che stanno passando i residenti del quartiere all’interno delle loro stesse case.

Una condizione inaccettabile alla quale si deve far fronte immediatamente. Non sono ammesse proroghe a questa vergogna”.