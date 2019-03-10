PATERNO': LA LEGA INCONTRA IL SINDACO NINO NASO

Ieri i vertici cittadini della Lega, Vito Palumbo e Lucia Mangano, rispettivamente responsabile e vice-responsabile per gli Enti Locali, accompagnati dal Coordinatore Provinciale Anastastio Carrà, han...

Ieri i vertici cittadini della Lega, Vito Palumbo e Lucia Mangano, rispettivamente responsabile e vice-responsabile per gli Enti Locali, accompagnati dal Coordinatore Provinciale Anastastio Carrà, hanno incontrato, al Palazzo di Città, in visita ufficiale il Sindaco Antonino Naso.

Oltre a formalizzare l'appoggio all'azione amministrativa condotta dal primo cittadino, si sono analizzati e discussi diverse tematiche avanti per oggetto il miglioramento delle condizioni di vivibilità della comunità Paternese.

Entusiasta dell'incontro, Anastasio Carrà che ha cosi dichiarato: "La Lega è il partito dei territori e per tale ragione, al di la di ogni appartenenza e orientamento politico delle specifiche amministrazioni, è pronta a far quanto possibile per creare concreti collegamenti con il governo nazionale, particolare, è ovvio, in ordine ai dipartimenti ministeriali ove la Lega esprime suoi diretti rappresentanti.

Per Vito Palumbo, responsabile cittadino "Ringrazio il Sindaco Naso per aver voluto quest'incontro, mostrando davvero interesse alle problematiche che abbiamo sottoposto. La Lega è in fase di organizzazione e l'entusiasmo dei militanti ci fanno ben sperare per la crescita e il radicamento del partito".

Servono ingenti risorse per realizzare le opere di cui Paternò abbisogna - afferma Lucia Magnano - il nostro ruolo è quello di portare e compulsare ad un livello romano le istanze del nostro territorio.

Siamo sinceramente fiduciosi che questa sinergia possa davvero funzionare.

