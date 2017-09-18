PATERNO': LE OCHE DELLA VILLA MONCADA "SONO STATE PRESE A COLPI DI PIETRE"

Giungono nuove notizie sulle papere messe alla Villa Moncada e successivamente trasferite dopo la morte di un'animale.Le 5 oche, appena sistemate, erano state bersaglio per il lancio di alcune pietre...

Giungono nuove notizie sulle papere messe alla Villa Moncada e successivamente trasferite dopo la morte di un'animale.

Le 5 oche, appena sistemate, erano state bersaglio per il lancio di alcune pietre da parte di ragazzi. Un volontario dell'Enpa, si è accorto del fatto, oltre a vedere che gli animali non avevano uno spazio all'asciutto, ed ha subito informato il sindaco Nino Naso che le ha fatte trasferire. Purtroppo, anche se il trasferimento è avvenuto in maniera celere, non ha impedito la perdita di uno degli animali. Lo stesso sindaco ha confermato che a breve, sistemate alcune cose, le oche faranno ritorno alla villa.