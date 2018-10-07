PATERNÒ: M5S, INTERROGAZIONE STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI DELL’ASILO NIDO COMUNALE

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO:Il MoVimento 5 Stelle Paternò ha interrogato l’amministrazione in merito allo stato di avanzamento dei lavori dell’asilo nido comunale che dovrà sorgere tra la via Messina e i...

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO:

Il MoVimento 5 Stelle Paternò ha interrogato l’amministrazione in merito allo stato di avanzamento dei lavori dell’asilo nido comunale che dovrà sorgere tra la via Messina e il Corso Marco Polo.

“Non vorremmo che questa risorsa didattica – affermano Martina Ardizzone e Salvo La Delfa – si trasformi nell’ennesimo regalo, come già accaduto in altre circostanze simili, agli imbecilli che definiamo “vandali”. Quindi oltre a chiedere il lavoro già portato al termine e quello da ultimare al fine di completare e consegnare l’opera comunale – concludono Ardizzone e La Delfa – abbiamo ritenuto opportuno sollecitare il primo cittadino per sapere se l’Amministrazione Comunale abbia già previsto, in concordato con la ditta aggiudicataria, un sistema di sorveglianza e controllo dell’immobile fino alla conclusione dei lavori per scongiurare possibili danni alla struttura.”