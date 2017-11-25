PATERNÒ: MOVIMENTO CONSUMATORI CONTRO LE ANTENNE SUL CASTELLO NORMANNO

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO:Il “Movimento Consumatori Utenti”, con sede a Paternò, coerente con gli scopi che persegue a tutela dei diritti dei cittadini, consumatori e utenti in tutte le materie regolat...

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO:

Il “Movimento Consumatori Utenti”, con sede a Paternò, coerente con gli scopi che persegue a tutela dei diritti dei cittadini, consumatori e utenti in tutte le materie regolate dal Codice del Consumo e dalla legislazione nazionale e comunitaria, tra questi quello di vigilare sulla tutela e la valorizzazione del paesaggio, dei beni culturali, architettonici e d’ interesse artistico, contesta l’allocazione di antenne e ripetitori installati sulla parte sommitale del Castello Normanno di Paternò, violando di fatto la tutela dei beni storici e culturali.

Per quanto su esposto invita il Comune di Paternò a o a far rimuovere le antenne e i ripetitori installati sulla terrazza del Castello Normanno entro giorni quindici dalla ricezione della suddetta comunicazione, trascorsa tale scadenza a tutela della salvaguardia storica e culturale del bene monumentale, si procederà a segnalare l’abuso alla Sovrintendenza ai Beni Culturali, si sono già chieste indicazioni all’ Avvocato Nunzio Andrea Russo per intraprendere se necessario azione giudiziaria.

Responsabile rapporti pubblica amministrazione Prof. Lorenzo Arcoria