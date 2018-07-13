PATERNO': ORDINANZA CHIUSURA POMERIDIANA CIMITERO PER TUTTO IL PERIODO ESTIVO

Con l'ordinanza N°102 del 12/07/2018, il Sindaco Nino Naso ordina, in via sperimentale, la chiusura pomeridiana dei civici cimiteri dal 16 luglio al 12 settembre 2018 dalle ore 13.30 alle ore 18.00, ad esclusione del mercoledì giorno in cui sarà rispettato l’orario continuativo dalle ore 8,00 alle ore 18,00 e del giorno 15/08 in cui i cimiteri resteranno chiusi per l’intera giornata; fermo restando che i servizi cimiteriali e necroscopici connessi con eventuali decessi e trasporto di feretri al di fuori del normale orario di servizio, saranno garantiti con il

servizio di reperibilità previsto dal C.C.D.I. vigente.

Pertanto, l’orario di apertura e chiusura dei civici cimiteri in tale periodo sarà il seguente:

ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA CIVICI CIMITERI - DAL 16 luglio AL 12 settembre 2018:

Da lunedì a domenica dalle ore 8,00 alle ore 13,30 - mercoledì dalle ore 8,00 alle ore 18,00.

Chiusura giorno 15 Agosto per l’intera giornata.

PATERNO': ORDINANZA CHIUSURA POMERIDIANA CIMITERO PER TUTTO IL PERIODO ESTIVO