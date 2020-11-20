PATERNÒ - PARTITI I LAVORI DEI NUOVI LOCULI AL CIMITERO NUOVO. LAVORI ANCHE AL CIMITERO MONUMENTALE

Partiti al Cimitero Nuovo di via Balatelle a Paternò la costruzione di 140 nuovi loculi. Lavori anche al Cimitero Monumentale.LE PAROLE DEL SINDACO NINO NASO - "La dimostrazione che per noi la questio...

Partiti al Cimitero Nuovo di via Balatelle a Paternò la costruzione di 140 nuovi loculi. Lavori anche al Cimitero Monumentale.

LE PAROLE DEL SINDACO NINO NASO - "La dimostrazione che per noi la questione relativa ai nostri due civici cimiteri rappresentasse una priorità è stato il mio primo atto da sindaco nel 2017, cioè quello di ritirare la delibera che chi ci ha preceduto aveva messo in campo. Volevano svendere i nostri cimiteri per trent'anni ai privati, sfruttando indiscriminatamente il dolore dei cittadini. Non lo abbiamo permesso. Avendo ritirato questo atto, dunque, abbiamo da subito messo mano ad un'attività di programma in modo tale che al dolore dovuto alla perdita dei propri cari non si aggiungesse anche la preoccupazione e l'incertezza di una degna sepoltura. I cimiteri per noi sono un luogo sacro. Questa è la risposta che chi oggi amministra Paternò sta volendo dare. E sono certo che i paternesi sapranno cogliere al meglio tutto il nostro impegno e la nostra perseveranza oltre che la bontà del nostro operato, in questo come in altri ambiti amministrativi".

LE PAROLE DELL’ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI LUIGI GULISANO - “Oltre ai 140 nuovi loculi avvieremo l'iter per costruirne altri 100 così da completare il lotto oggetto di nuova costruzione - dichiara Gulisano - inoltre stiamo lavorando sulla progettazione di un nuovo padiglione con 800 loculi per il 2021 e stiamo avviando la procedura per la gara delle 310 tombe di famiglia. Inoltre al cimitero monumentale è prevista la costruzione di cellette di esumazione e di loculi nel Largo San Vincenzo che ci permetteranno di spostare tutti i defunti dai loculi pericolanti. Infine un intervento di manutenzione nel padiglione iniziale al cimitero nuovo per eliminare le infiltrazioni di acqua dal tetto”.