PATERNO'. PERDE IL PORTAFOGLIO, L'APPELLO: "RESTITUITEMI E' UN RICORDO DI MIA MAMMA"

Una nostra lettrice si rivolge a "oggetti smarriti 95047" in cerca di aiuto per ritrovare un portafoglio prezioso dal grande valore affettivo.

Lo smarrimento è stato fatto in via Vittorio Emanuele, poco prima di raggiungere i quattro canti, dove è andato perduto un portafoglio di dimensioni simili a un cellulare. Questo portafoglio, realizzato con cura in finta pelle rossa di manifattura indiana, rappresenta un prezioso ricordo legato alla madre.

Nonostante la sua importanza emotiva, il portafoglio contiene solo pochi soldi e nessun documento. La persona che lo ha smarrito si rivolge ora alla comunità: chiunque abbia trovato questo oggetto è invitato a restituirlo.

La redazione di "oggetti smarriti 95047" si unisce alla speranza di aiutare la nostra lettrice.

Chiunque abbia informazioni in merito è pregato di contattare la nostra redazione attraverso il numero whatsapp al 393 950477 oppure via email a [email protected]