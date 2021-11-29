PATERNÒ.PIÙ DI 4 MILIONI DI EURO DI FINANZIAMENTI IN OPERE PUBBLICHE

L’Amministrazione Comunale di Paternò guidata dal sindaco Nino Naso continua la programmazione nell’ambito dei lavori pubblici, ottenendo ulteriori finanziamenti per importanti opere. A seguito dell’i...

L’Amministrazione Comunale di Paternò guidata dal sindaco Nino Naso continua la programmazione nell’ambito dei lavori pubblici, ottenendo ulteriori finanziamenti per importanti opere. A seguito dell’incontro avuto con l’Assessorato regionale alle Infrastrutture in Sicilia, viene sancita la sinergia tra il Comune di Paternò e l’assessore al ramo on. Marco Falcone, che dimostra ancora una volta grande sensibilità e vicinanza alla città di Paternò.

Il vicesindaco Ignazio Mannino e l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Paternò Luigi Gulisano, insieme al responsabile Lavori Pubblici dell’Ente, hanno rappresentato ai dirigenti dell’Assessorato diverse esigenze del territorio, trasmettendo la progettazione esecutiva di opere importanti che grazie ad una sempre più rafforzata sinergia Comune-Regione oggi risultano inserite nella programmazione regionale e quindi finanziate.

Dichiara l’assessore Gulisano: “Parliamo di opere pubbliche strategiche e di grande importanza che nessuna Amministrazione ha mai reso cantierabili. Parliamo di: 1) L’Intervento di manutenzione straordinaria della strada comunale Scalilli, tratto compreso tra lo svincolo Scalilli sulla SS 284 e l'innesto su via Mongibello per euro 300mila. 2) L’intervento di riqualificazione del decoro urbano della parte est del tratto di via Vittorio Emanuele per euro 800mila. 3) L’intervento di riqualificazione di Viale Kennedy e Viale Alcide De Gasperi con realizzazione di piste ciclabili per euro 3,6 milioni. 4) Il completamento delle opere di urbanizzazione Contratti di Quartiere per euro 1milione consistenti in strade, vie e piazze”.

Dichiarano insieme il vicesindaco Mannino e l’assessore Gulisano: “Abbiamo raggiunto degli obiettivi importanti grazie al lavoro dei nostri uffici che finalmente hanno dotato il Comune di Paternò di un importante parco progetti a livello esecutivo, permettendo così di ottenere finanziamenti per più di 4 milioni di euro.

È doveroso ringraziare la laboriosità dell’assessore regionale Marco Falcone, che ha consentito l’inserimento delle opere nella programmazione regionale; a questo va sommato 1 milione di euro da utilizzare nel quartiere Scala Vecchia, che verrà utilizzato per la sistemazione di strade e piazze cittadine, oltre già ai 7 milioni finanziari durante questa Amministrazione. Oltre queste opere già finanziate - concludono i due assessori - abbiamo in corso richieste di finanziamento per oltre 18 milioni di euro oltre quelli già ottenuti dall’Amministrazione Naso”.