PATERNÓ. PORTAFOGLI SMARRITO IN ZONA ASMARA, AIUTATEMI CONTIENE DOCUMENTI IMPORTANTI PER NOI

PATERNÒ. Ufficio oggetti smarriti digitale:Salve mio papà ha perso il portafoglio in zona via Asmara, se qualcuno l'avesse preso e avesse buon senso e umanità di restituirlo nell'indirizzo che vedete...

A cura di Redazione 12 giugno 2023 20:57

