PATERNÓ. PORTAFOGLI SMARRITO IN ZONA ASMARA, AIUTATEMI CONTIENE DOCUMENTI IMPORTANTI PER NOI
A cura di Redazione
12 giugno 2023 20:57
PATERNÒ. Ufficio oggetti smarriti digitale:
Salve mio papà ha perso il portafoglio in zona via Asmara, se qualcuno l'avesse preso e avesse buon senso e umanità di restituirlo nell'indirizzo che vedete nella carta d identità o in questura.
Non ci interessa dei soldi ma dei documenti all' interno, che sono importantissimi per lui, si tratta di documenti importanti medici e ci servono assolutamente...se potete aiutarmi
CELL. 3500697503