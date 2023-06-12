95047

PATERNÓ. PORTAFOGLI SMARRITO IN ZONA ASMARA, AIUTATEMI CONTIENE DOCUMENTI IMPORTANTI PER NOI

PATERNÒ. Ufficio oggetti smarriti digitale:Salve mio papà  ha perso il portafoglio in zona via Asmara, se qualcuno l'avesse preso e avesse buon senso e umanità di restituirlo nell'indirizzo che vedete...

12 giugno 2023 20:57
Oggetti Smarriti
Salve mio papà  ha perso il portafoglio in zona via Asmara, se qualcuno l'avesse preso e avesse buon senso e umanità di restituirlo nell'indirizzo che vedete nella carta d identità o in questura.

Non ci interessa dei soldi ma dei documenti all' interno, che sono importantissimi per lui, si tratta di documenti importanti medici e ci servono assolutamente...se potete aiutarmi

CELL. 3500697503

