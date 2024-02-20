PATERNÓ. PORTAFOGLIO SMARRITO IN ZONA VIA FALLICA, AIUTATEMI CONTIENE DOCUMENTI IMPORTANTI

Nelle strade di Paternó, un evento sfortunato ha colpito una nostra affezionata lettrice nella serata di oggi, 20 Febbraio 2024Un portafoglio contenente documenti importanti è stato smarrito nelle vic...

Nelle strade di Paternó, un evento sfortunato ha colpito una nostra affezionata lettrice nella serata di oggi, 20 Febbraio 2024

Un portafoglio contenente documenti importanti è stato smarrito nelle vicinanze del Panificio dal Fornaio, nella centralissima Via Vittorio Emanuele ad angolo con la via Fallica.

I documenti all'interno del portafoglio sono importantissimi, e il loro recupero è di importanza vitale, che ora affida la sua speranza alla gentilezza e alla collaborazione della comunità.

Se per caso qualcuno ha trovato questo portafoglio o ha notizie sul suo possibile ritrovamento, si prega gentilmente di contattare la diretta interessata al 345 2812766 oppure contattare la nostra redazione attraverso il numero whatsapp al 393 950477 oppure via email a [email protected]

Vi preghiamo di condividere questa richiesta con il più ampio pubblico possibile, affinché la possibilità di ritrovare il portafoglio possa aumentare.