PATERNO’: Presentata l’associazione “La Quercia”

E stata presentata, la settimana scorsa, presso il Palazzo Alessi, l' associazione “LA QUERCIA”

L'Associazione “LA QUERCIA" è una libera associazione apartitica, senza scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. L’Associazione intende svolgere attività di assistenza sociale e socio sanitaria di supporto terapeutico e di istruzione ad anziani e ai ragazzi portatori di handicap o aventi difficoltà relazionali o di apprendimento, a soggetti in condizioni di disagio sociale e/o economico e a soggetti con problemi nutrizionali. L’associazione intende altresì svolgere attività di formazione e di promozione della cultura, dell’arte, dello sport dilettantistico e tutela dei diritti civili, nonché svolgere attività lavorativa per conto terzi.

Per la realizzazione dei suddetti scopi l’Associazione promuoverà anche lo svolgimento di attività sportive tese al recupero del disagio, la costituzione di laboratori didattici, e l'organizzazione, sia in Italia che all'estero, di manifestazioni, convegni, dibattiti, incontri a livello nazionale ed internazionale.

All’Associazione possono aderire tutti coloro che condividano gli scopi istituzionali della stessa. E’ espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

