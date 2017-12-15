PATERNO': Presentato "Arte Natale 2017"

Gremita la stanza del sindaco ieri pomeriggio per la conferenza stampa di presentazione dell’edizione “Arte Natale 2017” di Paternò.Dopo il successo delle festività barbarine, molto attesa risulta ess...

Gremita la stanza del sindaco ieri pomeriggio per la conferenza stampa di presentazione dell’edizione “Arte Natale 2017” di Paternò.

Dopo il successo delle festività barbarine, molto attesa risulta essere la rassegna di eventi natalizi in programma.

Una carrellata di eventi, in partenza già da stasera, che vede tra l’altro coinvolti tutti gli assessorati e le rispettive Unità Operative per un “Arte Natale 2017” di rinascita.

Soddisfatto il sindaco: “Questa è una città attiva, una città in festa, una città che ha voglia di crescere, una città che vuole lavorare in sinergia, una città che risponde e che ha già colto il segnale lanciato dall’Amministrazione in occasione della festività di Santa Barbara, allo stesso modo oggi la città risponde in occasione del Natale, il messaggio è sempre lo stesso: lavorare in sinergia per il bene di Paternò!

Abbiamo messo insieme i pochi fondi che abbiamo, abbiamo coinvolto tutti gli assessorati e il mondo delle associazioni e ne è venuto fuori un ricco cartellone di eventi: ci saranno spettacoli, danza, sport, manifestazioni nelle chiese, addobberemo la città al meglio, ci sarà un bellissimo albero luminoso al Quattro Canti, il Presepe vivente al Borgo Gancia, sarà un Natale di tutta la città”