PATERNÒ, PRESENTATO IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI DI FINE ESTATE

Il sindaco di Paternò Nino Naso ha illustrato, nel corso della conferenza stampa che si è tenuta, ieri pomeriggio , presso il palazzo dell’ex tribunale di Piazza della Regione, la serie degli eventi che allieteranno le prossime serate di fine estate.

Alla conferenza è intervenuto anche l’assessore al turismo regionale Anthony Barbagallo. Gli eventi infatti, che hanno come primo obiettivo la valorizzazione dei castelli, saranno finanziati interamente dalla Regione, nella volontà espressa di valorizzare le eccellenze.

Si inizierà perciò con l’evento che avrà luogo sulla collina storica fissato per il 31 agosto “InsiemeShow In Tour”, evento televisivo via satellite, che vedrà la partecipazione di vari ospiti e si continuerà poi con altre serate: il 2 settembre, con musica e danze e il 4 con l’esibizione dei fratelli Napoli e i loro pupi.

Soddisfatto il sindaco per essere riuscito ad organizzare eventi “a costo zero” che animeranno la collina storica, “è un momento in cui l’amministrazione locale è riuscita ad avere finanziamenti dalla Regione e questo dialogo è molto importante per noi”, ha affermato.