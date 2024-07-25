PATERNO'. QUESTA CHIAVE È STATA TROVATA NEI PRESSI DEL PALAZZO DI CITTÀ, ZONA ARDIZZONE.
A cura di Redazione
25 luglio 2024 08:36
Questa chiave è stata trovata nei pressi del Palazzo di Città, zona Ardizzone.
La chiave è stata rinvenuta questa mattina. Chiunque l'abbia smarrita può recarsi presso la sede della Polizia Locale per il ritiro.
Per ulteriori informazioni o per reclamare la chiave, rivolgersi direttamente alla Polizia Locale.
Si prega di diffondere questo annuncio per aiutare il proprietario a ritrovare la sua chiave.
Grazie per la collaborazione.