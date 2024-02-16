PATERNO. QUESTE CHIAVI RITROVATE IN VIA EMANUELE BELLIA
16 febbraio 2024 09:47
PATERNO’. Rubrica oggetti smarriti: riceviamo e pubblichiamo.
È stato ritrovato un mazzo di chiavi a Paternò.
Le chiavi sono stati trovati in via Emanuele Bellia, le chiavi si trovano presso il negozio OVS KIDS in Via Emanuele Bellia, 172 174 chi le riconosce può pure contattare la nostra redazione attraverso il numero whatsapp al 393 950477 oppure via email a [email protected]
Saremo lieti di aiutare a riunire il proprietario con le proprie chiavi smarrite.