PATERNO. QUESTE CHIAVI RITROVATE IN VIA EMANUELE BELLIA

È stato ritrovato un mazzo di chiavi a Paternò. Le chiavi sono stati trovati in via Emanuele Bellia, le chiavi si trovano presso il negozi...

16 febbraio 2024 09:47
Oggetti Smarriti
PATERNO’. Rubrica oggetti smarriti: riceviamo e pubblichiamo.

È stato ritrovato un mazzo di chiavi a Paternò.

Le chiavi sono stati trovati in via Emanuele Bellia, le chiavi si trovano presso il negozio OVS KIDS in Via Emanuele Bellia, 172 174 chi le riconosce può pure contattare la nostra redazione attraverso il numero whatsapp al 393 950477 oppure via email a [email protected]

Saremo lieti di aiutare a riunire il proprietario con le proprie chiavi smarrite.

