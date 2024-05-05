95047

PATERNO. QUESTE CHIAVI RITROVATE IN VIA VITTORIO EMANUELE

A cura di Redazione Redazione
05 maggio 2024 09:14
Oggetti Smarriti
PATERNO’. Rubrica oggetti smarriti: riceviamo e pubblichiamo.

È stato ritrovato un mazzo di chiavi a Paternò.

Salve o trovato queste chiavi di un auto nella strada dove ci sono i binari del treno prima che arrivi al rifornimento esso di fronte al negozio punto luce, chi le riconosce può pure contattare la nostra redazione attraverso il numero whatsapp al 393 950477 oppure via email a [email protected]

Saremo lieti di aiutare a riunire il proprietario con le proprie chiavi smarrite.

