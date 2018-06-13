PATERNO': RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO DA PARTE DEI GRUPPI DI OPPOSIZIONE

PATERNO': RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO DA PARTE DEI GRUPPI DI OPPOSIZONE

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

"I gruppi di opposizione ieri sera, al termine della presentazione delle interrogazioni consiliari, hanno scelto di lasciare l'aula consiliare per evidenziare lo scarso valore attribuito dal governo di questa città. L'uscita della minoranza consiliare ha determinato la caduta del numero legale che la dice lunga sulla presenza e partecipazione della maggioranza ai lavori dell'assise.

Un gesto dimostrativo che evidenzia i limiti della maggioranza a solo un anno dalle passate elezioni.

La città resta paralizzata nell’immobilismo amministrativo e consiliare".

Paternò 2.0

Forza Italia

M5S

Anthony Distefano - #Diventerà bellissima

